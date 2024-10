Polizei Hagen

POL-HA: Autoknacker in Wehringhausen: Zwei Fahrzeuge aufgebrochen und Werkzeug gestohlen - Polizei gibt Verhaltenshinweise

Hagen-Wehringhausen (ots)

In der Nacht von Montag (28.10.2024) auf Dienstag wurden in Wehringhausen zwei Fahrzeuge aufgebrochen. In einem Fall schlugen die unbekannten Täter die Beifahrerscheibe eines in der Paschestraße geparkten Fahrzeugs ein und entwendeten Elektrowerkzeug im Wert von rund 300 Euro. In einem weiteren Fall schlugen die Unbekannten die Scheibe eines in der Gutenbergstraße geparkten Transporters ein und entwendeten einen Akkuschrauber. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in beiden Fällen übernommen.

Gerade in der dunklen Jahreszeit kommt es vermehrt zu Aufbrüchen, bei denen Diebe gezielt Wertgegenstände aus Fahrzeugen stehlen. Die Polizei erinnert an einige wichtige Vorsichtsmaßnahmen, um das Risiko zu minimieren:

Keine Wertgegenstände im Fahrzeug zurücklassen: Lassen Sie keine Handtaschen, Laptops, Mobiltelefone oder andere wertvolle Gegenstände sichtbar im Auto liegen. Auch vermeintlich versteckte Gegenstände sind für erfahrene Täter oft leicht zu finden.

Fahrzeug ist kein Safe: Ein Auto bietet keinen Schutz wie ein Tresor. Diebe sind in der Regel schnell und nutzen jede Gelegenheit.

Vor allem nachts das Fahrzeug leer räumen: Besonders in den Abendstunden und über Nacht sollten keine Wertgegenstände im Auto verbleiben.

Versteckte Ablagen nicht überschätzen: Handschuhfächer und Kofferräume sind keine sichere Alternative, da Täter wissen, wo sie suchen müssen. (sch)

