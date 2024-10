Polizei Hagen

POL-HA: Ein Leichtverletzter nach Verkehrsunfall

Hagen-Haspe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall wurde am Dienstagnachmittag (29.10.2024) in Haspe eine Person leicht verletzt. Ein 55-jähriger Mann aus Hagen befuhr gegen 18.15 Uhr mit seinem BMW den Kurt-Schumacher-Ring in Richtung Hagen. In Höhe der Einmündung zur Preußerstraße geriet ein 29-Jähriger Mercedesfahrer aus bislang unbekannten Gründen in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem Auto des 55-Jährigen. Der 29-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Hagener Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der 55-Jährige nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Gegen ihn wird nun ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. (bre)

