Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz

LKA-RP: LKA unterstützt zweite Seniorenmesse in Wolfstein - Verkehrssicherheit für Seniorinnen und Senioren im Fokus

Mainz (ots)

Am Samstag, den 26. Oktober 2024, wird das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz auf der zweiten Seniorenmesse in Wolfstein mit einem umfangreichen Präventionsangebot vertreten sein. Die Veranstaltung findet von 10:00 bis 17:00 Uhr in der Realschule Plus statt.

Im Mittelpunkt stehen dabei wichtige Hinweise zur Verkehrssicherheit für Seniorinnen und Senioren, insbesondere im Umgang mit Pedelecs und PKWs. Zusätzlich bieten unsere Expertinnen und Experten Bürgergespräche und nützliche Tipps zum sicheren Radfahren an sowie die Möglichkeit, die eigene Reaktionsfähigkeit an speziellen Simulatoren zu testen.

Auch das Polizeipräsidium Westpfalz wird mit einem Infostand und mehreren interaktiven Angeboten vor Ort sein. Im Bereich der Verkehrsprävention können die Besucherinnen und Besucher einen Fahrradsimulator nutzen und sich an einer Reaktionswand ausprobieren.

Schauen Sie als Besucher der Seniorenmesse gerne bei unseren Polizei-Ständen vorbei. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

