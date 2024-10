BPOLI-OG: Festnahme an der Kehler Europabrücke

Offenburg/Kehl/Baden-Baden (ots) - Die Bundespolizei vollstreckte am Sonntag (13.10.) mehrere Festnahmen. Am Bahnhof Offenburg wurde ein polnischer Staatsangehöriger angetroffen. Bei der Überprüfung seiner Personalien wurde festgestellt, dass der 53-Jährige per Haftbefehl gesucht wird. Er hatte sich in der Vergangenheit aufgrund eines Diebstahls strafbar gemacht. Er konnte die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen, ...

