Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Mehrere Festnahmen am Sonntag

Offenburg/Kehl/Baden-Baden (ots)

Die Bundespolizei vollstreckte am Sonntag (13.10.) mehrere Festnahmen.

Am Bahnhof Offenburg wurde ein polnischer Staatsangehöriger angetroffen. Bei der Überprüfung seiner Personalien wurde festgestellt, dass der 53-Jährige per Haftbefehl gesucht wird. Er hatte sich in der Vergangenheit aufgrund eines Diebstahls strafbar gemacht. Er konnte die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen, aufgrund dessen verbüßt er nun eine 10-tägige Haftstrafe in der Justizvollzugsanstalt.

Weiterhin wurde an der Tramhaltestelle in Kehl ein französischer Staatsangehöriger lagebildabhängig kontrolliert. Der 44-Jährige wurde aufgrund eines Haftbefehls wegen versuchten Betruges zu einer 60-tägigen Haftstrafe verurteilt. Da er die geforderte Geldstrafe ebenfalls nicht bezahlen konnte, befindet er sich nun im Gefängnis.

Am Bahnhof Baden-Baden wurde ein deutscher Staatsangehörige einer lagebildabhängigen Kontrolle unterzogen. Er wurde per Haftbefehl aufgrund eines Verstoßes gegen das Ordnungswidrigkeitengesetz gesucht. Da er den geforderten Geldbetrag bezahlen konnte, entging der 46-Jährige einer 3-tägigen Erzwingungshaft.

