Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Mehrere Haftbefehle vollstreckt

Rheinmünster/Kehl/Altenheim (ots)

Am Freitagnachmittag (11.10.) reiste ein kosovarischer Staatsangehöriger von Skopje über den Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden nach Deutschland. Bei der Einreisekontrolle wurde festgestellt, dass gegen den 38-Jährigen ein Haftbefehl aufgrund Urkundenfälschung besteht. Der 38-Jährige konnte die geforderte Geldstrafe bezahlen und so einen 120-tägigen Aufenthalt im Gefängnis abwenden.

Ein ungarischer Staatsangehöriger wurde am Samstagmorgen (12.10.) als Reisender in einem Regionalzug aus Straßburg im Bahnhof Kehl von Beamten der Bundespolizei kontrolliert. Bei der Überprüfung seiner Personalien wurde festgestellt, dass der 39-Jährige per Haftbefehl aufgrund des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetzt gesucht wurde. Der 39-Jährige hatte eine Restfreiheitsstrafe von 186 Tagen zu verbüßen. Des Weiteren wurde festgestellt, dass gegen den Ungaren ein gültiges Einreise- und Aufenthaltsverbot bis 2027 besteht. Der 39-Jährige befindet sich nun im Gefängnis.

Weiterhin wurde am Samstagvormittag (12.10.) ein französischer Staatsangehöriger am Grenzübergang Altenheim einer lagebildabhängigen Kontrolle unterzogen. Bei der Überprüfung seiner Personalien wurde festgestellt, dass der 36-Jährige per Haftbefehl aufgrund des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gesucht wird. Auch er konnte einen Aufenthalt im Gefängnis durch das Bezahlen der Geldstrafe abwenden.

