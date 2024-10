Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme in Kehl

Kehl (ots)

Ein 28-Jähriger wurde am Samstagabend (12.10.) im Rahmen einer Kontrollstelle am Grenzübergang Kehl-Europabrücke einer lagebildabhängigen Kontrolle unterzogen. Bei einer Überprüfung der Personalien des französischen Staatsangehörigen stellte sich heraus, dass dieser per Haftbefehl gesucht wird. Der 28-Jährige hatte sich in der Vergangenheit aufgrund gemeinschädlicher Sachbeschädigung strafbar gemacht. Da er die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, verbüßt er nun eine 10-tägige Haftstrafe im Gefängnis.

