Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 231120.1 Kiel: Polizei nimmt Tatverdächtige nach Einbruch fest

Kiel (ots)

Die Polizei nahm Freitag zwei Tatverdächtige vorläufig fest, die zuvor in eine Gartenlaube in Wellsee eingebrochen sein sollen. Eine dort angebrachte Wildkamera war ein hilfreiches Beweismittel.

Freitagmittag zeigte der Pächter der Parzelle eines Kleingartenvereins in der Segeberger Landstraße den Einbruch beim 4. Revier an. Anhand der Aufzeichnungen einer Wildkamera, die sich auf seinem Grundstück befindet, ließ sich rekonstruieren, dass eine Person in der Nacht die Tür der Gartenlaube aufbrach und später mit einem Begleiter zurückkehrte. Die beiden auf dem Video gut zu erkennenden Männer stahlen letztlich einen Fernseher, eine Werkzeugkiste sowie weitere Gegenstände.

Im Rahmen einer Streifenfahrt fiel Beamten des 4. Reviers wenig später ein Mann in der Straße Karlstal auf, der der Optik nach oben genannter Begleiter sein dürfte. Während der vorläufigen Festnahme des 44-Jährigen bemerkten die Polizisten, dass sich eine in der Nähe stehende Person auffällig unauffällig verhielt. Bei der Kontrolle des 42-Jährigen stellten sie fest, dass es sich bei ihm um den Mann handeln dürfte, der die Tür der Gartenlaube aufbrach. Hinweise, wo sich die gestohlenen Gegenstände befinden, liegen derzeit nicht vor.

Beide kamen nach erkennungsdienstlicher Behandlung durch die Kriminalpolizei mangels Haftgründen wieder auf freien Fuß. Das Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls ein einem besonders schweren Fall dauert an.

