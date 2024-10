Polizei Hagen

POL-HA: Ladendieb stiehlt Parfüm mit präparierter Tasche - Polizeibeamte nehmen aggressiven 23-Jährigen in Gewahrsam

Hagen-Mitte (ots)

Ein 23-jähriger Mann stahl am Mittwochnachmittag (30.10.2024) in der Innenstadt zwei Parfümflakons und benutzte dazu eine präparierte Tasche. Gegen 17.45 Uhr wurde der Detektiv eines Geschäftes in der Hohenzollernstraße auf den 23-Jährigen aufmerksam. Dieser hielt sich in der Parfümabteilung auf, machte Fotos von verschiedenen Artikeln und verstaute anschließend zwei Flacons in einer Tasche, die sich unter seinem Mantel befand. Dann passierte er den Kassenbereich, ohne für die Ware zu bezahlen. Der Detektiv führte den Dieb in sein Büro und erkannte, dass der 23-Jährige die Tasche speziell präpariert hatte, sodass darin enthaltene Gegenstände nicht vom Diebstahlsicherungssystem erkannt werden konnten. Bei dem Diebesgut handelte es sich um Parfüm im Wert von über 200 Euro. Der 23-Jährige verhielt sich den hinzugerufenen Polizisten gegenüber aggressiv und war uneinsichtig. Sie erteilten ihm einen Platzverweis. Als der Mann ihnen immer wieder hinterherlief und deutlich machte, dass er die Örtlichkeit nicht verlassen werde, legten die Beamten ihm Handschellen an und nahmen ihn in Gewahrsam. Die Kripo ermittelt nun wegen des Ladendiebstahls. (sen)

