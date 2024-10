POL-HA: Zeugin beobachtet Sachbeschädigung an Packstation

Hagen-Haspe (ots) - Bei einem Verkehrsunfall wurde am Dienstagnachmittag (29.10.2024) in Haspe eine Person leicht verletzt. Ein 55-jähriger Mann aus Hagen befuhr gegen 18.15 Uhr mit seinem BMW den Kurt-Schumacher-Ring in Richtung Hagen. In Höhe der Einmündung zur Preußerstraße geriet ein 29-Jähriger Mercedesfahrer aus bislang unbekannten Gründen in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem Auto des 55-Jährigen. Der ...

mehr