Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Volles Haus bei der Polizeiinspektion Celle

Celle (ots)

Am Freitag, 30.08.2024 haben viele Bürgerinnen und Bürger das Angebot der Polizei Celle genutzt und ihre Zweiräder bei der Polizei registrieren lassen. "Mit diesem Ansturm haben wir tatsächlich so nicht gerechnet", sagte Christian Riebandt, Leiter des Präventionsteams der Polizeiinspektion Celle. Bei der dreistündigen Registrieraktion am Freitagnachmittag erfassten die Kolleginnen und Kollegen über 150 Fahrräder, E-Bikes, Pedelecs und Kinderräder. "Wir werden auch zukünftig diese konzentrierten Aktionen anbieten, denn der Bedarf ist offensichtlich groß.", so Riebandt weiter. Ist das Rad bei der Polizei registriert, kann es im Falle eines Auffindens schneller an den rechtmäßigen Besitzer oder die rechtmäßige Besitzerin zurückgegeben werden. Jedes registrierte Rad erhält einen Aufkleber, dessen Botschaft "Finger weg, mein Rad ist registriert" eventuelle Diebe abschrecken soll. Um es möglichen Fahrraddieben so schwer wie möglich zu machen, ist ein gutes Schloss das A und O. Hier lautet das Motto: Nicht abschließen - sondern anschließen, also das Rad immer an einen geeigneten Gegenstand anschließen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell