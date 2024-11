Polizei Hagen

POL-HA: Polizei Hagen zieht Halloween-Bilanz: Abend verlief überwiegend friedlich

Hagen (ots)

Die Polizei Hagen blickt auf einen weitgehend ruhigen Halloween-Abend zurück. In der Nacht zum 01. November waren die Hagener Beamten mit Unterstützung von Hundertschaftskräften sowie des Ordnungsamtes verstärkt im Einsatz.

Ein besonderer Fokus lag auf dem Bereich der Innenstadt, insbesondere der Körnerstraße/Badstraße, sowie dem Volmepark. Aber auch im Bahnhofsumfeld, den Stadtteilen Altenhagen und Wehringhausen sowie in anderen Bereichen der Stadt zeigten die Einsatzkräfte Präsenz, um für Sicherheit zu sorgen.

Auch wenn die Zahl der Gewaltdelikte im öffentlichen Raum unter Verwendung von Messern in Hagen entgegen dem Landestrend rückläufig ist, lag ein Augenmerk der Polizei darauf, verbotene oder dem Trageverbot unterliegende Messer sicherzustellen und entsprechende Kontrollen durchzuführen. Während der Halloween-Nacht trafen die Beamten erfreulicherweise keine Personen mit einem Messer an.

449 Personen wurden kontrolliert, 167 Personen erhielten aufgrund ihres Verhaltens einen Platzverweis. Darunter befanden sich gegen 20.40 Uhr rund 25 Jugendliche, die auf dem Fußweg zum Volkspark (zwischen Körnerstraße/Hohenzollernstraße) kontrolliert wurden, nachdem eine derzeit noch unbekannte Person einen Böller zündete. Während des Abends gab es immer wieder Jugendliche, die mit Knallkörpern unterwegs waren. Die Null-Toleranzen-Strategie der Polizei ging auf, die Beamten stellten bei mehreren Personen Pyrotechnik fest und die Funde sicher.

Zwei Personen wurden am Abend kurz vor Mitternacht durch Einsatzkräfte aufgrund ihrer erheblichen Alkoholisierung zum eigenen Schutz in Gewahrsam genommen. Gegen 1.30 Uhr nahmen Polizisten zudem einen Mann am Märkischen Ring aufgrund seines aggressiven Verhaltens und zur Verhinderung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten in Gewahrsam.

Die Polizei fertigte 4 Strafanzeigen (Verstoß Betäubungsmittelgesetz mit vorläufiger Festnahme, einfache Körperverletzung, Verstoß Waffengesetz aufgrund eines Schlagrings sowie ein Steuerstrafverfahren) und 2 Ordnungswidrigkeitenanzeigen (Zigarette auf die Straße geworfen).

Insgesamt verzeichnete die Polizei Hagen darüber hinaus lediglich einige anderweitige Einsätze im Zusammenhang mit Halloween-Feierlichkeiten. Die meisten Vorfälle beschränkten sich auf Sachbeschädigungen (Eierwürfe) und vereinzelte Meldungen über sonstige Streiche. (arn)

(Stand: 01. November, 2 Uhr)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell