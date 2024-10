Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Kabeldiebe unterwegs

Borken (ots)

Tatort: Borken, Hawerkämpe;

Tatzeit: 19.10.2024, 17.00 Uhr, bis 21.10.2024, 06.30 Uhr;

Bislang unbekannte Täter entwendeten am vergangenen Wochenende von einer Baustelle an der Hawerkämpe in Borken mehrere Starkstromkabel. Die Höhe des Gesamtschadens wurde mit etwa 1.000 Euro angegeben. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Borken, Tel. (02861) 9000. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell