Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Unfallbeteiligter gesucht

Velen (ots)

Unfallort: Velen, Geeste;

Unfallzeit: 16.10.2024, zwischen 14.15 Uhr und 14.30 Uhr;

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem elektrischen Krankenfahrstuhl gekommen ist es in der vergangenen Woche in Velen. Am Mittwoch befuhr ein etwa 70-jähriger Mann mit einem roten Krankenfahrstuhl die Straße Geeste. In einem Einmündungsbereich missachtete er die Vorfahrt einer von rechts kommenden 62-jährigen Pkw-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß und es entstand Sachschaden. Der Mann setzte seine Fahrt in Richtung der Straße An der Krummen Mauer fort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Er wird als kräftig beschrieben und trug zum Unfallzeitpunkt eine Cappy. Der Verkehrsunfall ereignete sich zwischen 14.15 Uhr und 14.30 Uhr. Der Fahrer des Krankenfahrstuhls wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Mögliche Zeugen mögen ihre Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 richten. (ms)

