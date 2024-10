Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Einbruch in Tankstelle

Velen (ots)

Tatort: Velen, Ramsdorfer Straße;

Tatzeit: 21.10.2024, 02.30 Uhr;

Auf Zigaretten hatten es bislang unbekannte Einbrecher in Velen abgesehen. Die Täter waren gegen 02.30 Uhr gewaltsam in eine Tankstelle an der Ramsdorfer Straße eingedrungen. Sie entwendeten Zigaretten im Wert von mehreren tausend Euro. Zeugen hörten den Alarm und alarmierten die Polizei. Sie konnten drei Personen beobachten, die mit ihrer Beute in einen Pkw stiegen und davonfuhren. Auf ihrer Flucht verloren die Einbrecher auf der Eschstraße in Nordvelen die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kamen von der Fahrbahn ab. Auf einem angrenzenden Acker kam der Pkw zum Stehen und die Täter setzten ihre Flucht zu Fuß fort. Ihre Beute ließen sie im Wagen zurück. Bei der anschließenden Suche im Nahbereich kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Von den flüchtigen Einbrechern fehlte jedoch jede Spur. Die drei Männer wurden von den Zeugen wie folgt beschrieben: Etwa 1,70 bis 1,80 cm groß mit sportlicher Statur. Sie waren mit Kapuzenpullovern bekleidet (1 x ockerfarben, 1 x hellblau und 1 x schwarz).

Die Polizei fragt: Wer konnte die Täter beobachten? Hinweise bitte an die Kripo Borken, Tel. (02861) 9000. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell