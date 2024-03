POL-KN: (Gottmadingen, Randegg, Lkr. Konstanz) Polizei zieht berauschten Autofahrer aus dem Verkehr (29.02.2024)

Konstanz (ots) - Ein unbekannter Täter hat im Zeitraum zwischen Mittwoch- und Donnerstagnachmittag versucht, in eine Gartenlaube in der Kleingartenanlage im Rosmarinheideweg einzubrechen. Der Unbekannte machte sich an Fenster und Tür zu schaffen, es gelang ihm jedoch nicht in das Innere der Hütte zu kommen. Die Höhe des entstandenen Schadens ist nicht bekannt. ...

mehr