Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Weitere Fahrzeuge aufgebrochen

Heiden (ots)

In weitere Kraftfahrzeuge eingebrochen sind bislang unbekannte Täter am vergangenen Wochenende in Heiden. Aus drei Transportern und einem Pkw entwendeten die Einbrecher Werkzeuge im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Die Fahrzeuge standen auf der Kampstraße, Im Kiwitt und der Steinstraße. (Ursprungsmeldung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/5890879)

Hinweise nimmt die Kripo Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (pl)

