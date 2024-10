Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Zwei Transporter aufgebrochen

Heiden (ots)

Tatort: Heiden, Kreuzweg, Steinstraße;

Tatzeit: 18.10.2024, 20.00 Uhr, bis 19.10.2024, 07.00 Uhr;

Bislang unbekannter Täter drangen gewaltsam in der Nacht zum Samstag in Heiden in zwei Transporter ein. Die Fahrzeuge waren auf dem Kreuzweg und der Steinstraße abgestellt. Aus dem Fahrzeug an der Steinstraße entwendeten Unbekannte Werkzeuge im Wert von mehreren Hundert Euro. Auf dem Kreuzweg scheiterten sie bei dem Versuch, einen Dieselkanister von der Ladefläche zu entwenden.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Borken, Tel. (02861) 9000. (pl)

