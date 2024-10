Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Räuber flüchten ohne Beute

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Werther Straße;

Tatzeit: 19.10.2024, 19.20 Uhr;

Ohne Beute gemacht zu haben, flüchteten zwei bislang unbekannte Räuber in Bocholt. Am Samstagabend, gegen 19.20 Uhr, hielten die Unbekannten zwei Bocholtern im Alter von 22 und 31 Jahren auf der Werther Straße ein Klappmesser vor und forderten die Herausgabe von Bargeld. Die beiden Bocholter rannten davon und suchten den Kontakt zu einer Personengruppe, die sich in der Nähe aufhielt. Ein Täter flüchtete daraufhin ohne Beute auf der Werther Straße in Richtung stadtauswärts. Wohin sich der zweite entfernte ist nicht bekannt.

Die beiden Tatverdächtigen wurden wie folgt beschrieben: 1. Täter mit dem Messer: Männlich, 20 bis 24 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß, schwarze Haare, weiße "Tommy Hilfiger" Jacke, Sneaker, Dreitagebart. 2. Täter: Männlich, zirka 16 bis 18 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, schwarze Haare mit Mittelscheitel, weißer Pullover, schwarze Hose.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Bocholt, Tel. (02871) 2990. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell