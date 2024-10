Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Erle - Abschlussmeldung - Schwerer Verkehrsunfall

Raesfeld - Erle (ots)

Am 18.10.2024 gegen 12:40 Uhr befuhr ein 56-jähriger Pkw-Fahrer aus Borken die Rhader Straße in Raesfeld - Erle. Zwischen den Einmündungen "Am Bakenhof" und "Werlo" kam er aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Die Örtlichkeit wurde während der Unfallaufnahme durch ein Verkehrsunfallaufnahmeteam und Rettungsmaßnhamen durch Feuerwehr und Rettungskräfte für ca. drei Stunden gesperrt. Der Borkener wurde durch einen Rettungswagen schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell