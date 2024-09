Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Streitigkeit endete in Gewahrsamszelle

Rastatt (ots)

Eine anfänglich verbal ausgetragene Streitigkeit zwischen zwei 29 und 31 Jahren alten Männern hat sich am Donnerstagnachmittag in der Kapellenstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung entwickelt. Eine deutliche Alkoholisierung der beiden Kontrahenten dürfte zur Verschärfung des Konflikts beigetragen haben. Hierbei soll sich der jüngere zunächst mit einer abgebrochenen Glasflasche selbst verletzt haben, bevor er dann kurz vor 16 Uhr damit auf sein Gegenüber losgegangen sein soll. Bei einer schützenden Abwehrbewegung hat der 31-Jährige eine Schnittwunde am Arm davongetragen. Beim Eintreffen der hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Rastatt richteten sich die Aggressionen des 29-Jährigen fortan gegen die Polizisten, sodass der Mann unter Einsatz von Pfefferspray überwältigt und vorläufig festgenommen wurde. Auch während der Behandlung seiner Verletzung in einem örtlichen Krankenhaus ließ sich der Endzwanziger nicht beruhigen und drohte mit weiteren Randalen. Die Folge war, dass er bis zum nächsten Morgen in Gewahrsam genommen wurde. Der 31-Jährigen wurde ebenfalls vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Es wurden Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell