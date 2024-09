POL-OG: Gaggenau - Kollision mit Sitzbank - Zeugenaufruf

Achern (ots) - Ein Zimmerbrand in einem Wohnhaus in der Straße "Im Schloßfeld" hat am heutigen Freitagvormittag einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz ausgelöst. Einsatzkräfte der Feuerwehr sind seit etwa 11:20 Uhr mit den Löscharbeiten beschäftigt. Derzeit liegen keine Erkenntnisse über verletzte Personen vor. Die Brandursache ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. /wo Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

