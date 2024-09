Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Verkehrsunfall

Bühl (ots)

Am Freitag gegen 0:50 Uhr kam es in der Dieselstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Gesamtsachschaden von rund 17.000 Euro entstand. Ein 63-jähriger Opel-Fahrer befuhr nach derzeitigem Erkenntnisstand die Dieselstraße in Richtung Industriestraße, als er auf der Höhe eines Autohauses vermutlich aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dabei soll der 63-Jährige zunächst den ordnungsgemäß geparkten VW touchiert haben und anschließend mit einem darauffolgenden Opel kollidiert sein. Verletzt wurde niemand. /al

