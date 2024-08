POL-PPMZ: Mainz - Altstadt Wohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus

Polizeipräsidium Mainz

Am Dienstag begaben sich bisher unbekannte Täter im Zeitraum von 10:30 -14:30 Uhr in ein Mehrfamilienhaus in der Dagobertstraße. Die Täter hebelten die Wohnungstür auf und nutzten die Abwesenheit der Bewohner aus, um in das Innere der Wohnung zu gelangen. Hier durchwühlen sie nach bisherigen Erkenntnissen einen Raum und entwenden mehrere Wertgegenstände sowie Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich. Durch die Mainzer Kriminalpolizei wurde eine Spurensuche am Tatort durchgeführt und die Ermittlungen aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Die Mehrzahl aller Einbrüche wird von Gelegenheitstätern verübt, wobei meist einfaches Hebelwerkzeug zum Öffnen von Fenstern und Türen verwendet wird. Aus diesem Grund können bereits die nachfolgenden Maßnahmen helfen, einen Einbruch zu verhindern: Schließen Sie ihre Haustür ab!

Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren!

Verstecken Sie ihren Schlüssel niemals draußen!

Wechseln Sie bei Verlust des Haustürschlüssels den Schließzylinder aus!

Achten Sie auf Fremde auf Nachbargrundstücken oder in Wohnanlagen!

Benachrichtigen Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei!

Geben Sie keine Hinweise auf Abwesenheit in sozialen Netzwerken!

Informationen zum Thema Einbruchschutz finden Sie auf den nachfolgenden Internetseiten: www.polizei-beratung.de (Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes); www.k-einbruch.de (Eine Initiative Ihrer Polizei und der Wirtschaft)

