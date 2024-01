POL-HRO: Polizeieinsatz an einer Schule in Rostock Toitenwinkel

Wismar (ots) - Am 25.01.2024 kam es am Abend in Wismar / Wendorf zu einem versuchten schweren Raub. Ein Unbekannter betrat die dortige "Futterhaus"-Filiale mit einem Messer in der Hand und begab sich zum Verkaufstresen. Dort sprach er eine Mitarbeiterin an und ging um den Tresen herum. Die Mitarbeiterin schrie den Täter an und machte ihre Kollegin auf das aktuelle Geschehen aufmerksam. Als der Täter die zweite ...

