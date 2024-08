Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Altstadt SEAT Arosa gestohlen - Zeugen gesucht!

Mainz - Altstadt (ots)

Bereits am Samstagabend hatte ein Mann aus Wiesbaden sein Auto in der Weihergartenstraße, unmittelbar neben dem Altstadtrevier am Straßenrand geparkt. Als er am Sonntag seinen PKW abholen wollte, fand er dieses am Abstellort nicht mehr vor. Da eine Überprüfung bei hiesigen Abschleppunternehmen keine Erkenntnisse erbrachte, erstattete der 27-Jährige gestern Anzeige wegen KFZ-Diebstahl. Bei dem gestohlenen Fahrzeug handelt es sich um einen weiß-grauen Seat Arosa mit Wiesbadener Kennzeichen (Erstzulassung - 2003). Zudem befand sich im Fahrzeug ein hochwertiges Smartphone. Sowohl das Fahrzeug wie auch das Smartphone wurden zur Fahndung ausgeschrieben.

Wer in der Zeit vom 24.08.24, 22:00 Uhr - 25.08.24, 06:00 Uhr auffällige Personen am beschriebenen PKW in der Weihergartenstraße gesehen hat oder andere sachdienliche Hinweise zum Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

