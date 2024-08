Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Festgenommener droht Polizisten Gewalt an

Mainz (ots)

Mit schwerer sexueller und körperlicher Gewalt hat ein 27-Jähriger mehrere Polizisten nach seiner Festnahme bedroht.

Am frühen Mittwochmorgen, gegen 3:45 Uhr wird die Polizei über eine Auseinandersetzung in einem Schnellimbiss am Mainzer Hauptbahnhof informiert. Die Einsatzkräfte konnten die gemeldete Auseinandersetzung wegen der Nutzung eines E-Scooters schnell beruhigen. Hatten aber alle Mühe einen alkoholisiert wirkenden 27-Jährigen zu beruhigen. Er zeigte sich während der Klärung des Sachverhalts durchgehend hochaggressiv und lies erkennen, dass nach Abzug der Polizei die Situation erneut eskalieren würde. Trotz mehrfacher Aufforderung kommt er einem Platzverweis, welcher zu seinen Gunsten ausgesprochen wurde, nicht nach. Letztendlich musste er zur Verhinderung weiterer Auseinandersetzungen in Gewahrsam genommen werden.

Bereits zu Beginn der Kontaktaufnahme bedrohte und beleidigte der Beschuldigte die eingesetzten Polizisten, drohte ihnen unter anderem körperliche Gewalt an. Dies konkretisierte er während der Fahrt zum Polizeipräsidium und kündigte an, die Beamten irgendwann zu treffen, wenn diese nicht im Dienst seien, beleidigte sie mit außergewöhnlichen Namen aus der Tierwelt und drohte einzelnen schwere, sexuelle Gewalt an.

Er muss sich nun einem Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung und Bedrohung stellen.

