POL-FR: Lörrach: Brandmeldealarm in Tiefgarage wegen abgefahrener Sprinkleranlage

Freiburg (ots)

Am Freitag, 01.12.2023, kurz vor 13.00 Uhr, rückte die Feuerwehr mit einem Löschzug aus, da in der Wallbrunn-Tiefgarage die Brandmeldeanlage ausgelöst wurde. Ursächlich für die Auslösung der Anlage war kein Brand, sondern ein zu hohes Fahrzeug, welches ein Rohr der Sprinkleranlage beschädigte. Trotz einer Beschränkung der Einfahrtshöhe auf 2,05 Meter fuhr ein 69 Jahre alter Mann mit einem Kleintransporter (gemessene Fahrzeughöhe 2,15 Meter) in die Tiefgarage ein und beschädigte im weiteren Verlauf ein Rohr der Sprinkleranlage. Der Sachschaden an dem Kleintransporter beträgt etwa 500 Euro. An der Sprinkleranlage entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro.

