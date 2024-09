Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, Marlen - Bedrohung

Kehl, Marlen (ots)

Am Donnerstag gegen 17:15 Uhr soll ein 28-Jähriger bei einer Kleingartenanlage im Rheinweidweg von drei Jugendlichen mit einem Messer bedroht worden sein. Als die Beamten des Polizeireviers Kehl an der Örtlichkeit eintrafen, war das Trio bereits flüchtig, konnte allerdings von unterstützenden Beamten auf der Höhe eines Lebensmittelmarkts in Goldscheuer festgenommen werden. Bei einem der drei Verdächtigen wurde bei einer Durchsuchung ein Springmesser sowie eine Plastikwaffe aufgefunden und im Anschluss sichergestellt. Nach bisherigen Erkenntnissen hielten sich die drei Heranwachsenden unberechtigt bei dem Schrebergarten auf. Der Aufforderung zu gehen kamen sie offenbar nicht nach, was zu einer Auseinandersetzung zwischen den Beteiligten führte. Nach Aussagen des 28-Jährigen soll ein 17-Jähriger ein Messer gezückt und ihn damit bedroht haben. Verletzt wurde niemand. Bereits am Vortag sollen sich die drei jungen Männer an dem Grundstück aufgehalten haben und es kam zu einer verbalen Streitigkeit. Die zwei 16-Jährigen sowie der 17-Jährige müssen sich nun wegen Bedrohung verantworten. /al

