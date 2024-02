POL-Pforzheim: (PF)Pforzheim - Diebstahl von Werkzeugen aus Containern: Polizei sucht Zeugen

Pforzheim (ots) - Nach einem Verkehrsunfall am Mittwochabend in Pforzheim ist der mutmaßliche Verursacher zuerst geflüchtet und hat anschließend seinen Führerschein abgeben müssen. Ein 24-Jähriger steht im Verdacht, mit seinem Fiat einen Verkehrsunfall in der Pfälzerstraße verursacht zu haben. Laut Zeugenaussage stieß der Fiat gegen einen parkenden Pkw. Der 24-Jährige soll hierauf ausgestiegen sein, die Schäden ...

