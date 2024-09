Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinau, Freistett - Mutmaßliche Einbrecherinnen festgenommen

Rheinau, Freistett (ots)

Beamten der Kriminalpolizei Offenburg ist es am Dienstagmittag mit Unterstützung von Einsatzkräften des Polizeipräsidiums Einsatz aus Bruchsal gelungen, zwei weibliche Jugendliche im Alter von 14 und 16 Jahren nach einem begangenen Wohnungseinbruchsdiebstahl in der Zieglerstraße auf frischer Tat festzunehmen. Die beiden in Frankreich wohnenden Mädchen stehen im Verdacht, auf der Rückseite eines dortigen Anwesens eine Tür aufgebrochen zu haben und in das Haus eingedrungen zu sein. Hierbei brachten die Mädchen Wertgegenstände in ihren Besitz, die bei der späteren Festnahme zusammen mit Einbruchswerkzeug sichergestellt werden konnten. Möglicherweise kommen die Festgenommenen noch für weitere Wohnungseinbrüche in Kehler Randgemeinden in Betracht. Dies bedarf aber noch weiteren Überprüfungen und Ermittlungen. Den Beamten der zuständigen Kriminalinspektion für Eigentumsdelikte lagen in Bezug auf die seit Mitte August andauernde Einbruchserie Hinweise auf zwei Frauen vor, die an Haustüren geklingelt und hierbei mutmaßlich ihre Zielobjekte ausspioniert haben sollen. Auf die konkrete Spur der 16-Jährigen gelangten die Ermittler am 24. August 2024 nach einem von ihr begangenen Ladendiebstahl, als bei ihrer Durchsuchung unter anderem auch Einbruchswerkzeug aufgefunden werden konnte. Im Zuge durchgeführter Konzeptionsmaßnahmen ging die 16-Jährige dann am Dienstag den Einsatzbeamten zusammen mit ihrer zwei Jahre jüngeren Komplizin nach dem begangenen Einbruch in der Zieglerstraße ins Netz. Die ältere der beiden Tatverdächtigen wurde am Mittwoch auf Antrag der Staatsanwaltschaft Offenburg einem Haftrichter vorgeführt. Antragsgemäß wurde Haftbefehl wegen Wohnungseinbruchsdiebstahl erlassen. Die 16-Jährige wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht, während die 14-Jährige nach Frankreich zurückgeführt wurde. Die nun Inhaftierte ist bei den Justizbehörden kein unbeschriebenes Blatt. Sie soll auch im April an mehreren Einbrüchen im Raum Kehl beteiligt gewesen sein.

Pressemeldungen vom 10.05.2024

POL-OG: Kehl / Bodersweier - Versuchter Wohnungseinbruch - Nachtragsmeldung

Kehl / Bodersweier Nach durchgeführten polizeilichen Recherchen wurde festgestellt, dass der 12-jährige Tatverdächtige der Polizei bekannt ist und aus vorangegangenen Straftaten ein Altersgutachten vorliegt. Das Gutachten belegt, dass der junge Mann nicht wie angegeben 12 Jahre sondern mindestens 14 Jahre und damit schuldfähig ist. Ihm werden zwei weitere Wohnungseinbrüche in Willstätt und Kehl-Zierolshofen zur Last gelegt. Aufgrund eines bestehenden Haftbefehls wurde der Jugendliche am Freitagnachmittag beim Amtsgericht in Offenburg vorgeführt und im Anschluss in eine Jugendvollzugsanstalt eingeliefert. Ob der Jugendliche auch für weitere Wohnungseinbrüche verantwortlich ist, müssen die Ermittlungen der Kriminalpolizei ergeben.

Kehl / Bodersweier - Versuchter Wohnungseinbruch

Kehl / Bodersweier Am Donnerstagnachmittag versuchten unbekannte Täter gewaltsam über einen Wintergarten in ein Wohnhaus in der Straße "Im Pfaffeneger" einzudringen. Nachdem die Terrassentüre aufgehebelt wurde, versuchten die Täter gewaltsam in das angrenzende Wohnhaus zu gelangen. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen ist davon auszugehen, dass die Eindringlinge durch die heimkehrende Wohnungsinhaberin gestört wurden und über die Terrasse nach draußen flüchteten. Laut Zeugenaussagen sollen zwei verdächtige Personen im Anschluss in Richtung Ortsmitte gelaufen sein. Eine alarmierte Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Kehl konnte kurze Zeit später einen 12-jährigen Jungen und ein 16-jähriges Mädchen in Bodersweier feststellen und kontrollieren. Zur genauen Identitätsfeststellung wurden die beiden auf das Polizeirevier nach Kehl verbracht. Nach den durchgeführten polizeilichen Maßnahmen sind der Junge und das Mädchen dringend tatverdächtig den versuchten Wohnungseinbruch begangen zu haben. Ob die Beiden auch für die sieben Wohnungseinbrüche seit Mitte April 2024 in diesem Bereich verantwortlich sind, müssen die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei ergeben. Da weder ein genauer Wohnort der Tatverdächtigen bekannt ist, noch Erziehungsberechtigte ermittelt werden konnten, wurden der 12-Jährige und die 16-Jährige in eine Jugendeinrichtung verbracht. /vo

