Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unbekannte zerkratzen mehrere Pkw

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Markgrafenstraße;

Tatzeitraum: 19.10.2024, 19.00 Uhr bis 22.50 Uhr;

Sieben Pkw zerkratzten bislang unbekannte Täter in Bocholt. Die Halterin eines Fahrzeugs war gegen 22.50 Uhr zu ihrem auf dem Parkstreifen der Markgrafenstraße abgestellten Pkw zurückgekommen. Sie musste feststellen, dass bislang unbekannte Täter den Lack der Fahrertür zerkratzt hatten. Bei der Anzeigenaufnahme stellten die Polizeibeamten an sechs weiteren Pkw zum Teil erhebliche Kratzer fest. Die Polizisten hinterließen an diesen Fahrzeugen entsprechende Nachrichten an der Windschutzscheibe. Die Höhe des Gesamtschadens wurde mit mehreren tausend Euro angegeben.

Zeugen werden gebeten, sich an die Kripo Bocholt, Tel. (02871) 2990 zu wenden. (pl)

