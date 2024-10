Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Einfamilienhaus

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt - Schwanenstraße;

Tatzeitraum: 19.10.2024, 19.30 Uhr, bis 20.10.2024, 0.30 Uhr; In ein Einfamilienhaus an der Schwanenstraße in Bocholt brachen bislang unbekannte Täter ein. Als der Eigentümer gegen 0.30 Uhr nach Hause kam, musste er feststellen, dass Einbrecher die Terrassentür aufgehebelt hatten. Im Haus durchsuchten sie mehrere Zimmer und Schränke. Die Höhe des Gesamtschadens stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Bocholt, Tel. (02871) 2990. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell