POL-BN: Bonn-Nordstadt: Zwei Verletzte nach Messerangriff - Schussabgabe auf Tatverdächtigen - Ermittlungen durch Staatsanwaltschaft und Polizei

Bonn (ots) - Ein bislang unbekannter Mann soll am 20.03.2024 mit einem gefälschten 200-Euro-Schein in einem Kiosk an der Friedrich-Breuer-Straße in Bonn-Beuel gezahlt haben. Zur Tatzeit gegen 19:35 Uhr hatte er mit dem Schein eine Packung Zigaretten kaufen wollen. Als dem Betreiber die Fälschung auffiel, lief der Unbekannte in Richtung Kreuzstraße davon. Im Kiosk ...

mehr