Polizei Bonn

POL-BN: Foto-Fahndung: Unbekannter zahlte mit Falschgeld - Wer kennt diesen Mann?

Bonn (ots)

Ein bislang unbekannter Mann soll am 20.03.2024 mit einem gefälschten 200-Euro-Schein in einem Kiosk an der Friedrich-Breuer-Straße in Bonn-Beuel gezahlt haben. Zur Tatzeit gegen 19:35 Uhr hatte er mit dem Schein eine Packung Zigaretten kaufen wollen. Als dem Betreiber die Fälschung auffiel, lief der Unbekannte in Richtung Kreuzstraße davon. Im Kiosk war er zuvor von der Videoüberwachung aufgezeichnet worden.

Da die weiteren Ermittlungen bislang nicht zur Identifizierung des abgebildeten Tatverdächtigen geführt haben, wird nun auf richterlichen Beschluss ein Bild von ihm veröffentlicht.

Dieses ist im Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/145203 abrufbar.

Wer Angaben zur Identität des Mannes geben kann, setzt sich bitte mit dem Kriminalkommissariat 24 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail unter KK24.Bonn@polizei.nrw.de in Verbindung.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell