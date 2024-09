Polizei Bonn

POL-BN: Königswinter: Pedelecfahrerin kollidiert mit Linienbus - Polizei sucht Zeugen

Königswinter (ots)

Schwere Verletzungen zog sich eine 22-jährige Pedelecfahrerin am vergangenen Sonntag (01.09.2024) bei einem Verkehrsunfall in Königswinter zu.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen war die Frau zur Unfallzeit gegen 19:30 Uhr auf der Thomasberger Straße in Fahrtrichtung Thomasberg unterwegs. Der 30-jährige Fahrer eines in gleicher Richtung und hinter der 22-Jährigen fahrenden Linienbusses setzte zum Überholmanöver an. Die Radfahrerin scherte nach Zeugenangaben plötzlich zur Fahrbahnmitte aus, kollidierte auf Höhe der Hinterachse mit dem Bus und stürzte. Sie wurde nach medizinischer Erstversorgung am Unfallort in ein Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei sucht jetzt weitere Zeugen des Unfalls, die sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0228 15-0 oder per Mail an vk1.bonn@polizei.nrw.de melden können.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell