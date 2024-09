Polizei Bonn

POL-BN: Autoaufbrüche in Bonn-Rüngsdorf und in Bonn-Graurheindorf - Unbekannte entwendeten hochwertiges Fahrrad und Werkzeuge - Wer hat etwas beobachtet?

In dem Zeitraum zwischen 02.09.2024 , gegen 21:30 Uhr, und dem 03.09.2024, gegen 07:30 Uhr, machten sich Unbekannte an geparkten Kleintransportern auf der Römerstraße in Graurheindorf und auf der Rheinstraße in Rüngsdorf zu schaffen.

Auf der Römerstraße gelangten die Diebe durch das gewaltsame Öffnen der Schiebetüre in den Firmenwagen, aus dem sie nach den bisherigen Feststellungen Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro entwendeten.

An dem auf der Rheinstraße vor einem Hotel geparkten Kleintransporter schlugen Unbekannte die Scheibe der Schiebetüre ein und entwendeten aus dem Innenraum ein

grünes Fahrrad der Marke Cannondale

im Wert von mehreren tausend Euro.

In beiden Fällen entfernten sich die Diebe mit ihrer Beute unerkannt.

Das zuständige KK 33 übernimmt die weitere Bearbeitung der beiden Fälle. Zeugen, die Beobachtungen mit einem möglichem Zusammenhang zu den geschilderten Fällen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

