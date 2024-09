Polizei Bonn

POL-BN: Foto-Fahndung: Unbekannter setzte Bankkartendublette ein - Wer kennt diesen Mann?

Bornheim (ots)

Das Kriminalkommissariat 24 der Bonner Polizei fahndet auf richterlichen Beschluss öffentlich nach einem bislang unbekannten Mann. Er soll am 24.06.2024, vermutlich mit einer Kopie der Bankkarte des Geschädigten, Waren in einem Baumarkt in Bornheim eingekauft haben. Dort wurde er von einer Überwachungskamera aufgezeichnet.

Die Bilder des Tatverdächtigen sind im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/145177

Wer Angaben zur Identität des Mannes machen kann, setzt sich bitte mit der Polizei unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail an kk24.bonn@polizei.nrw.de in Verbindung.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell