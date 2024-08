Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schwerer Verkehrsunfall in Gera

Gera (ots)

Am 10.08.2024 kam es gegen 21:50 Uhr in Gera an der Kreuzung Straße des Bergmanns / Dornaer Straße zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Moped, in Folge dessen der Kreuzungsbereich über eine Stunde voll gesperrt werden musste. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr der 21-jährige Pkw-Fahrer die Dornaer Straße stadtauswärts. An der Kreuzung übersieht dieser den 16-jährigen Mopedfahrer, welcher die Straße des Bergmanns stadtauswärts gefahren kam und fährt in den Kreuzungsbereich ein. In der Folge kollidiert der Pkw frontal mit dem Moped, welches zur Seite geschleudert wird. Der 16-jährige Mopedfahrer wurde durch den Unfall schwer verletzt, der Fahrer des Pkw verblieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren in Folge des Unfalls nicht mehr fahrbereit.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell