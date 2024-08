LPI-G: Rauch aus Mülltonnen

Altenburg (ots) - Altenburg: Am 08.08.2024 wurde eine Sachbeschädigung an dem Hallenbad in der Teichpromenade bei der Polizei angezeigt. Durch unbekannte Täter wurden drei große Fensterscheiben an der Halle beschädigt und somit einen Sachschaden im vierstelligen Eurobereich verursacht. Zeugenhinweise zum Sachverhalt mit der Nummer 0204495/2024 nimmt die Polizei Altenburger Land unter Tel.: 03447/471210 entgegen.(CS) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

