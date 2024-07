Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Festnahme am Münchner Hauptbahnhof

Polizisten bedroht und beleidigt

München (ots)

Am Mittwochmittag (3. Juli) gegen 12:30 Uhr wurde ein 25-jähriger Deutscher durch Beamte der Bundespolizeiinspektion München am Hauptbahnhof München einer Personenkontrolle unterzogen. Nach Abschluss dieser Maßnahme zeigte der Mann den eingesetzten Beamten beim Weggehen den Mittelfinger und bedrohte und beleidigte sie verbal auf das Massivste. Der Mann, der keinen festen Wohnsitz hat, verhielt sich in der Folge gegenüber den Beamten völlig unkooperativ und äußerst aggressiv. Aufgrund seines Verhaltens wurde er von den Beamten mit Handfesseln fixiert. Während der Fesselung leistete er erheblichen Widerstand, indem er sich sperrte und unkontrolliert mit den Armen um sich schlug. Nur durch Anwendung unmittelbaren Zwangs in Form einfacher körperlicher Gewalt konnte der Mann zur Dienststelle gebracht werden, wo weitere strafprozessuale Maßnahmen gegen ihn eingeleitet wurden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft München I wurde eine Vorführung beim Ermittlungsrichter für den 4. Juli 2024 angeordnet. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde der Mann an die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München übergeben. Der Festgenommene stand nicht unter Alkoholeinfluss. Er ist in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen verschiedener Delikte polizeilich in Erscheinung getreten.

