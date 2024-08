Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall mit beteiligten Kind - Polizei sucht Zeugen

Gera (ots)

Gera: In der Greizer Straße kam es gestern (08.08.2024), gegen 17:15 Uhr zum Unfall zwischen einem Pkw Skoda und einem Fahrrad fahrenden Kind. Nach vorliegenden Informationen fuhr das Kind auf der Kleiststraße und beabsichtigte in der Folge die Greizer Straße zu überqueren. Offenbar unvermittelt fuhr das Kind vom Gehweg auf die Straße und kollidierte dort mit dem Pkw Skoda eines 67-Jährigen. Durch den Unfall wurde das Kind augenscheinlich verletzt. Kurz darauf flüchtete der Junge zu Fuß in unbekannte Richtung und konnte trotz Suche nicht mehr aufgefunden werden. Sein beschädigtes Fahrrad verlieb am Unfallort. Auch am Pkw entstand Sachschaden, der Fahrer blieb unverletzt.

Die Geraer Polizei ermittelt zum Unfallgeschehen und sucht nicht nur nach dem verletzten Jungen, sondern ebenso nach Zeugen, welche Hinweise zum Unfallgeschehen geben können.

Beschreibung des Kindes:

männlich, ausländischer Phänotyp, ca. 8 bis 9 Jahre, ca. 165 cm groß, kurze, dunkle Haare, bekleidet mit roter Badehose, Badeschlappen und grauem T-Shirt, offensichtlich leicht verletzt

Zeugenhinweise nimmt die Geraer Polizei unter der Tel. 0365 / 829 - 0 entgegen. (Bezugsnummer 0204880/2024). (KR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell