Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Weststadt: 40-Jähriger nach Wohnungseinbruch festgenommen

Bonn (ots)

Nach einem Wohnungseinbruch in der Bonner Weststadt wurde in der Nacht zu Mittwoch (04.09.2024) ein 40-jähriger Mann festgenommen.

Zur Tatzeit gegen 03:10 Uhr wurde der Bewohner einer Mehrparteienhauswohnung an der Poppelsdorfer Allee auf einen Unbekannten in seiner Wohnung aufmerksam. Der Mann war nach bisherigem Sachstand auf ein Baugerüst geklettert und in die Wohnung eingedrungen. Als der Geschädigte ihn ansprach, flüchtete der mutmaßliche Einbrecher aus dem Haus, woraufhin die Polizei verständigt wurde. Mehrere Streifenwagenbesatzungen der City-Wache fahndeten im Nahbereich nach dem Tatverdächtigen und konnten nach kurzer Nacheile einen 40-jährigen Mann stellen, der Diebesgut aus der betroffenen Wohnung mitführte. Wie sich bei der Überprüfung des Mannes herausstellte, ist er einschlägig polizeibekannt, derzeit ohne festen Wohnsitz und wurde bereits wegen Wohnungseinbruchdiebstahl mit Haftbefehl gesucht. Er wurde daraufhin festgenommen und am Mittwochmorgen in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Erneut führte ein schneller Notruf zur Festnahme eines Tatverdächtigen. Generell appelliert die Bonner Polizei: Rufen Sie bei verdächtigen Wahrnehmungen umgehend den Notruf 110, bleiben Sie aufmerksam und schildern der Polizei Ihre Beobachtungen.

