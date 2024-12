Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen/Schwarzwald-Baar-Kreis) Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht (08.12.2024)

Konstanz (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht kam es in der Nacht von Samstag, 07.12.2024, auf Sonntag, 08.12.2024, auf dem Nordring in Villingen. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker befuhr den Nordring aus Richtung Drachenloch und bog an der Ampelkreuzung nach rechts in Richtung Nordstetten ab. Hierbei überfuhr er die dortige Verkehrsinsel und fuhr das auf dieser stehende Verkehrszeichen um. Im Anschluss entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Angaben zum Unfall oder dem flüchtigen PKW machen können werden gebeten, sich beim Polizeirevier Villingen (Tel. 07721-6010) zu melden.

