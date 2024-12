Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz/Landkreis Konstanz) Zimmerbrand (08.12.2024)

Konstanz (ots)

Zu einem Zimmerbrand wurden Feuerwehr und Rettungskräfte am Sonntag, 08.12.2024 gegen 00:25 Uhr nach Konstanz in die Luisenstraße gerufen. In einem dortigen Mehrparteienhaus brach in einer Ein-Zimmer-Wohnung im Erdgeschoss ein Brand aus. Der Feuerwehr gelang es, ein Übergreifen auf andere Wohnungen des Hauses zu verhindern. Die betreffende Wohnung wurde durch den Brand jedoch vollständig zerstört. Der 62-jährige Bewohner konnte sich unverletzt ins Freie retten. Zwei weitere Bewohner des Hauses erlitten leichte Rauchgasvergiftungen und mussten vom Rettungsdienst betreut werden. Durch den Brand entstand Sachschaden in Höhe von 30.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

