POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - Geldregen auf der A 1 bei Wuppertal - Mann vergisst Portemonnaie auf Autodach - Schnelle Reaktion der Polizei

Ereigniszeit: Montag, 30. September 2024, 10:24 Uhr

Polizisten der Autobahnpolizeiwache Hilden leisteten am Montagvormittag in einem ungewöhnlichen Einsatz unbürokratische Hilfe, als sie mehrere Geldscheine auf beiden Fahrbahnen der A 1 einsammelten.

Mit Verwunderung nahmen Polizeibeamte der Autobahnpolizei Hilden den Einsatzanlass "Geld auf der Fahrbahn" entgegen und fuhren zum Parkplatz Ehrenberg an der A 1 bei Wuppertal.

Was war passiert? Ein 50-jähriger Gastronom aus Wuppertal hatte nach einer Kaffeepause auf dem Parkplatz Ehrenberg sein Portemonnaie mit ca. 2.000 Euro Bargeld auf das Dach seines Autos gelegt. Dieses schien er dort vergessen zu haben. Als er in sein Fahrzeug einstieg und losfuhr, flog die Geldbörse vom Autodach und die darin befindlichen Geldscheine verteilten sich auf der gesamten Fahrbahn der A 1 über eine Länge von ca. 1.000 Metern. Die Polizisten leisteten schnell unbürokratische Hilfe und beseitigten die ungewöhnliche Gefahrenstelle. Sie hielten in beiden Fahrtrichtungen kurzzeitig den Verkehr an, konnten nahezu alle verlorengegangenen Geldscheine einsammeln und diese seinem überglücklichen Eigentümer wieder aushändigen.

