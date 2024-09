Polizei Düsseldorf

POL-D: Unterbilk - Zivilfahnder erkennen "Stammkunden" und legen sich auf die Lauer - Schnelle Festnahme nach Fahrraddiebstahl

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: Donnerstag, den 26. September 2024, 17:57 Uhr

Am gestrigen Abend nahmen Zivilfahnder des Einsatztrupps der Polizeiinspektion Süd auf frischer Tat einen polizeibekannten Dieb fest, der ein Fahrrad gestohlen hatte.

Aufmerksame Polizisten erkannten auf ihrer Streifenfahrt einen polizeibekannten Dieb, der an der Bachstraße an einer Hauswand des dortigen Schwimmbades lehnte und augenscheinlich das Umfeld sondierte. Besondere Aufmerksamkeit legte er auf einen nahegelegenen Fahrradständer. Dies nahmen die Fahnder zum Anlass, um sich den "Stammkunden" näher anzuschauen. Und sie sollten später Recht behalten. Der 58-jährige Rumäne ging wenige Minuten später zu dem Fahrradständer, kniete sich nieder und hantierte an dem Schloss eines Fahrrades. Als der Dieb sich auf das Fahrrad setzte und in Richtung Binterimstraße fuhr, erkannten die Beamten, dass das Schloss tatsächlich aufgebrochen worden war. Umgehend wurde er von den Polizisten angesprochen. Der Rumäne flüchtete kurz, konnte letztendlich doch gefasst werden. In einer mitgeführten Bauchtasche hatte er allerlei Aufbruchswerkzeug dabei. Eine Handsäge, ein Bolzenschneider, ein länglicher Draht und zwei Multi-Tools gehörten zum Equipment. Der 58-Jährige mit festem Wohnort in Düsseldorf wurde nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen und mangels Haftgründen von der Polizeiwache Bilk entlassen.

