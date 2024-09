Polizei Düsseldorf

POL-D: Unterbach - Jugendliche hantieren mit Softairwaffe - Großer Polizeieinsatz am Breidenplatz

Tatzeit: Donnerstag, 26. September 2024, 15:00 Uhr

Gestern Nachmittag lösten Jugendliche einen großen Polizeieinsatz aus, nachdem sie mit einer Softairwaffe auf dem Breidenplatz hantiert hatten. Mehrere Polizisten stellten die jungen Männer und übergaben sie den Erziehungsberechtigten.

Besorgte Düsseldorfer wählten gestern Nachmittag den Notruf und berichteten von zwei verdächtigen Personen am Breidenplatz, von denen eine mit einer schwarzen Pistole hantieren sollte. Um mögliche Gefahrenmomente auszuschließen rückten gleich mehrere Streifenteams an. Diese stellten die Jugendlichen umgehend und konnten schließlich eine schwarze Softairwaffe sicherstellen. Die 17-jährigen und 15-jährigen Düsseldorfer wurden in die Obhut der Erziehungsberechtigten übergeben. Die von einem Laien kaum von einer echten Waffe zu unterscheidende "Spielzeugpistole" wurde nach Rücksprache mit den Eltern zur Vernichtung in der Polizeiwache Wersten belassen. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei dringend vor dem öffentlichen Umgang auch mit solchen erlaubnisfreien oder Anscheinswaffen. Diese täuschend echt aussehenden Waffen können für Unbeteiligte bedrohend wirken und wie hier in diesem Fall zu größeren Einsätzen führen. Insbesondere Eltern sollten ihre Kinder über diese Gefahren und deren Konsequenzen aufklären.

