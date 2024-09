Polizei Düsseldorf

POL-D: Stadtmitte - Von der U-Haft in den Hofgarten und wieder zurück - Heranwachsender verurteilter Intensivtäter begeht wiederholt Raub im Hofgarten - Schneller Fahndungserfolg der Polizei

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: Montag, 23. September 2024, 17:30 Uhr

Wenige Tage nachdem ein einschlägig bekannter Intensivtäter aus der U-Haft entlassen worden war, beging er bereits den nächsten Raub. Im Hofgarten überfiel er einen 19-jährigen Mann. Nur kurze Zeit später konnte der Tatverdächtige von Polizisten gestellt werden.

Am Montagnachmittag trat der 20-jährige Deutsche an den 19-Jährigen heran, der gerade auf einer Parkbank im Hofgarten saß. Unter Androhung, ihn "abzustechen", forderte der Tatverdächtige die Herausgabe des Personalausweises und der Bankkarte. Als der junge Mann sich weigerte, dem 20-Jährigen die Sachen auszuhändigen, schlug der Tatverdächtige seinem Opfer unvermittelt ins Gesicht. Daraufhin gab der 19-Jährige sowohl Bankkarte als auch den Personalausweis heraus.

Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Tatverdächtige auf der Charlottenstraße von Einsatzkräften der Polizeiinspektion Mitte gestellt werden.

Weil der 20-Jährige bereits im April verschiedene Raubdelikte begangen hatte, saß er bis Anfang September in U-Haft und wurde anschließend zu 16 Monaten auf Bewährung verurteilt. Das Kuriosum: Der aktuelle Tatort - die Parkbank - ist exakt der Ort, an dem der Tatverdächtige im Frühling aufgrund des damals offenen Haftbefehls von einem Kriminalbeamten aufgegriffen worden war. Der Tatverdächtige wurde gestern dem Haftrichter vorgeführt und sitzt nun wieder in U-Haft.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell