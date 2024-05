Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Unfallflucht auf der B31

Hinterzarten

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Am Mittwochmorgen, 22.05.2024, vermutlich gegen 08:00 Uhr kam es auf der Bundesstraße B31 bei Hinterzarten zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Ein Lkw-Fahrer befuhr mit seinem Fahrzeug die Bundesstraße in Richtung Donaueschingen.

Auf Höhe der sogenannten Lafette kam er aus noch nicht bekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte dort mit den Schutzplanken und wühlte das Erdreich so auf, dass es über die Fahrbahn verteilt wurde.

Im Anschluss entfernte sich der Lkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug unerlaubt von der Unfallstelle.

An den Schutzplanken entstand Sachschaden in Höhe von rund 1500,00 Euro. Der Fahrstreifen Fahrtrichtung Donaueschingen musste auf Grund der Verschmutzung, bis zum Abschluss der Reinigung durch die Straßenmeisterei, gesperrt werden. Der Fahrzeugverkehr wurde durch Einsatzkräfte des Polizeireviers Titisee-Neustadt geregelt. Eine Fahndung nach dem möglichen Verursacher verlief negativ. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Titisee-Neustadt unter der Telefonnummer 076519336-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell